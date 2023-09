Luca Argentero e Cristina Marino, il battesimo del piccolo Noè Roberto: abito, torta, tutte le curiosità della festa

Luca Argentero (45 anni) e Cristina Marino (32 anni) sono sempre innamorati persi l'uno dell'altra e la famiglia che hanno creato.

La coppia ha già due bambini, Nina Speranza di 3 anni e Noè Roberto, nato a febbraio. Per il piccolo di casa Argentero è stata una giornata molto importante perché è stato battezzato e mamma Cristina e papà Luca hanno preparato una festa indimenticabile.

Il battesimo di Noè Roberto

Il giorno del battesimo di Noè Roberto è stato celebrato da Cristina Marino e Luca Argentero insieme a tutta la famiglia con un ricevimento sui toni del bianco e del verde pastello. Noè Roberto indossava un body bianco con righe beige e scarpette verde. Il piccolo continuava a gattorare in giro indisturbato, mentre la piccola Nina Speranza, con un vestitino bianco e i capelli biondi raccolti in due treccine faceva innamorare gli invitati con la sua dolcezza.

Nessun annuncio social per l'evento, solo alcuni scatti condivisi da Cristina dove mostra alcuni dettagli, tra cui il suo abito firmato Jacquemus.

L'abito di Cristina Marino

Cristina Marino indossava, per l'occasione, un abito Jacquemus lungo, bianco con uno scollo molto particolare dal costo di 536 euro. Color beige, in cotone, il design dell'abito è lavorato a maglia, con spalle scoperte, maniche lunghe e dettagli cut-out dietro la schiena. Una scelta sensuale ed elegante, come lo smoking blul scuro scelto da Luca Argentero.

La torta

La torta era semplice ed elegante come tutto l'evento festeggiato: una millefoglie alla crema chantilly con alcune rose bianche a decorare il dolce.

Il bianco, verde pastello e biege erano i colori dominanti dell'evento e gli invitati, famiglia e amici, si sono divertiti moltissimo.