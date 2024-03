Doc, ci sarà la quarta stagione? Le anticipazioni: «Nuovo capitolo per Fanti, ecco quando andrà in onda»

Finalmente moltissimi fan hanno avuto la risposta che cercavano da tempo. Ossia il fatto che "Doc - Nelle tue mani 4" si farà. Tra non molto sono in arrivo otto nuove puntate della fiction con protagonista l'attore Luca Argentero.

Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno rilasciato delle dichiarazioni al sito Fanpage. Ecco che hanno svelato a che punto è la scrittura della trama della quarta stagione: «Per Fanti iniziare un nuovo viaggio».

Le riprese a maggio

Come primo dettaglio importante, le riprese prenderanno il via a maggio 2025. Eppure Doc 4 andrà in onda solo a gennaio 2026. Ecco alcune anticipazioni, stando alle quali Luca Argentero ci sarà. «Si parlava di un cerchio che si chiude perché sin dall'inizio abbiamo ipotizzato un ciclo di tre stagioni. Con tre archi narrativi e una prima trilogia. Ma era un'idea generale che non escludeva la possibilità di continuare. Luca conosceva il nostro pensiero, perché ne avevamo parlato. Sapeva che saremmo partiti da un primo ciclo di tre stagioni. Poi, lui stesso ha detto che se la trama della quarta stagione lo convincerà, ci sarà volentieri quindi ovviamente penseremo ad Andrea Fanti».

Le new entry

Arriva anche la domanda fatidica sulle new entry. Infatti dopo il precedente ciclo narrativo questo è pronto ad accogliere nuovi personaggi e nuove sottotrame. «È prematuro pensarci. Alla fine della scorsa stagione sapevamo già per certo che per ordine naturale della storia, alcuni personaggi avevano concluso il loro ciclo ed era necessario inserirne altri. Quest'anno non c'è questa situazione. Ci sono personaggi che sono entrati da poco, che possono essere sviluppati». Staremo a vedere come si svilupperà questo nuovo lavoro degli sceneggiatori.