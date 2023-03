Lazza furioso, litiga con tutti su Twitter. E i fan si ribellano: «Anche meno»

Lazza si è scambiato alcuni commenti con i suoi fan su Twitter, commenti che, però, non sono proprio stati graditi dagli utenti che hanno percepito molta arroganza nelle parole del rapper. In questo momento, il cantante di "Cenere" si trova a Parigi ed è proprio dalla capitale francese che è nato il battibecco con i follower. Lazza si è fatto conoscere anche al pubblico più adulto grazie alla sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo.

La lite social

Lazza ha litigato con alcuni fan su Twitter, il cantante ha scritto: «Che ridere: stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno» aggiungendo l'emoticon con le lacrime dal ridere. Al tweet alcuni fan hanno risposto: «Magari fra qualche anno lavorerai te in quel bar» oppure «Ma anche meno, ti prego». Lazza ha quindi ribattuto: «Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando».

Il successo di Lazza

Negli ultimi mesi, Lazza ha letteralmente spopolato: la sua musica piace molto e i suoi fan lo seguono ovunque molto calorosamente. Quest'ultima uscita del cantante, però, non sembra essere andata a genio alla maggior parte dei follower, qualcuno ha commentato: «Io sono tua fan anche se potrei essere tua madre. Quindi te lo dico col cuore: "Calm the heck down". Io in 50 anni che ascolto musica di fenomeni fuochi di paglia ne ho visti tanti...».