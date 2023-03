È il cantante del momento. Le sue canzoni risuonano nelle radio in continuazione. Si può dire che siamo di fronte al classico "tormentone". Insomma è Lazza, una delle sorprese più esplosive dell'ultimo Festival di Sanremo, oggi al top di tutte le classifiche e che sta riscuotendo anche un buon successo da parte della critica. Il cantante milanese è atteso sull'onda di questo straordinario successo e con i palazzetti andati tutti sold out, a grande richiesta in Villa Manin, una delle arene e dei festival estivi più importanti d'Italia, venerdì 30 giugno nella Piazza Tonda del complesso architettonico situato a Codroipo in provincia di Udine. Questa sarà l'unica data in Friuli-Venezia Giulia del giovane artista. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili da ieri online su Ticketone.it, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 11 di sabato 18 marzo.



SUMMER FESTIVAL

Ma non sarà l'unica data a Nordest. Dopo Codroipo, sarà la volta della provincia di Vicenza. Il cantante milanese sarà l'1 luglio (ore 21.30) in Piazza Castello al Marostica Summer Festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il comune vicentino. I biglietti del concerto anche in questo caso sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone da ieri online e dalle 11 di sabato 18 marzo nei punti vendita. Il festival, giunto alla nona edizione, si arricchisce quindi di uno dei nomi più acclamati della giovane scena musicale italiana, in uno straordinario cartellone internazionale che schiera Hollywood Vampires (2 luglio), Simply Red (3 luglio), MR.RAIN (6 luglio), Mika (12 luglio) e Biagio Antonacci (13 luglio). La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza. Grazie alle tappe del Lazza ouvertour summer, Marostica e Villa Manin si preparano ad accogliere l'artista dei record, pronto a portare il suo show estivo al fulmicotone. Dopo il fenomenale exploit sanremese, Lazza continua ad infuocare le chart nazionali e non, con "Cenere" (disco di Platino), stabile per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica dei singoli Fimi/gfk e attualmente al comando della classifica airplay dei singoli più trasmessi in radio, dopo l'incredibile secondo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dalla release.



L'ALBUM

"Cenere" (Island Records) ha marchiato a fuoco il palco dell'Ariston e le chart, e d'altro canto l'album dei record "Sirio" (quinto disco di Platino) è entrato nella storia della discografia italiana conquistando per la ventesima settimana dall'uscita, la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, stabilendo un record assoluto e spostando ancora più in alto l'asticella per la musica italiana e non solo. A questo proposito, per gli amanti delle statistiche, va rilevato che Lazza con le sue musiche ha superato l'incredibile primato di permanenza al primo posto di Vasco Rossi del 2011. L'album di Lazza è stato definito il disco dei record da oltre 800 milioni di streaming, certificato anche quinto disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute di Lazza. Il palmarès del cantante oggi vede 43 dischi di Platino e 37 dischi d'Oro.



R.G.