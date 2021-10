Kate Middleton da Sainsbury’s fa shopping con i figli per Halloween. I precedenti con Pippa e Meghan

Halloween, altro che dolcetto o scherzetto. Per i reali inglesi, la “notte degli spiriti sacri” o delle streghe è una cerimonia “seria”. Da osservare, rispettare e trasformare in un appuntamento “mediatico”. Tant’è che Kate Middleton, duchessa di Cambridge, moglie del candidato numero uno al trono, il principe William, ha scelto di fare un bagno di folla presentandosi da Sainsbury’s per acquistare costumi e giocattoli per i piccoli Prince George e Princess Charlotte.

Con il carrello, come una qualsiasi mamma inglese, scatenando stupore all’ingresso del grande magazzino pop, all’uscita, alle casse. E diventando protagonista, nonostante le guardie del corpo, di un vero e proprio reportage fotografico schizzato su instagram e facebook. Snobbando Harrods e le boutique di Knightsbridge, shopping low profile, a pochi giorni dalla fatidica notte del 31 ottobre, vigilia della festa cristiana occidentale di Ognissanti, dove oltre al “ricatto” trick-or-treat (dolcetto o scherzetto), ci si lascia andare a feste in costume, si intagliano zucche in jack-o’-lantern, si accendono falò, si fanno giochi di divinazione, o visite ad attrazioni infestate, case degli orrori e treni fantasma) e si raccontano spaventose storie, guardando film horror.

Kate Middleton quando era solo Kate Middleton ad Halloween si presentava, invece, alle feste con abiti da sexy strega che coprivano appena le sue lunghe e bellissime gambe. Nel 2007 sua sorella Pippa organizzò un Halloween party a tema. E la futura moglie di William lo interpretò in total black con una pink bag rosa shocking… Scatenatissima anche Meghan. Nel 2016, quando la Markle era un’attrice di Suits e frequentava Harry lontano dai riflettori, durante un galeotto blind date, stupì ospiti e il Duca di Sussex vestendosi soltanto con un cardigan e una zucca. Ora Meghan è in dolce esilio californiano e Kate spinge il carrello di Sainsbury’s aggirandosi tra Frozen e Biancaneve. Anche se negli anni passati, George preferì un costume da poliziotto, mentre il piccolo Louis s’innamorò di un dinosauro.

La partita del 2021 è ancora aperta… Ed è già leggenda popolare. «Si è diretta al reparto per bambini», raccontano i clienti dello store, «lei avanti e i figli dietro». Kathy, una mamma di quattro ragazzi, anche lei calata nello shopping domenicale, racconta ai cronisti dalla stampa inglese minuziosi dettagli dell’impresa reale: «Mentre Kate selezionava abiti per i figli, la guardia del corpo controllava i telefonini dei clienti cercando di evitare flash a raffica. Io, però», racconta fiera, «sono riuscita a scattare una foto, l’ho immortalata mentre pagava alla cassa self service. Non potevo crederci che la duchessa fosse qui con noi e non da Waitrose o Harrods». L’emozione scatena ricordi. C’è chi racconta di averla già incontrata, sempre da Sainsbury’s, negli anni passati e chi afferma di essere rimasto senza fiato dopo un incontro nel supermarket di King’s Lynn non lontano dalla residenza di campagna Anmer Hall, nel 2020.

Ma risalendo fino 2018, Kate sarebbe stata avvistata in un discount, The Range, sempre King’s Lynn. Tornando alla narrativa recente, qualcuno giura di aver visto George che puntava un animaletto di gelatina, mentre la sorella piantava capricci seduta sul pavimento, davanti al reparto di slime, quella sostanza vischiosa venduta in barattoli colorati perfetta per fare scherzetti (e non dolcetti). Ma Kate, in jeans e stivaletti bassi, con piglio reale, non ha ceduto alle pressioni: «forse», questo il commento in coro dal reparto giocattoli, «le scatole di slim non rientrano nel budget di casa Windsor».