Principe William cancella impegno pubblico all'ultimo minuto per «motivi personali». E Kensington Palace precisa: «Kate sta bene»

Il principe William ha cancellato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia (scomparso l'anno scorso) al castello di Windsor per «motivi personali».

William cancella impegno per «motivi personali»

Non viene però rivelata la ragione dell'assenza comunicata all'ultimo minuto dell'erede al trono, molto impegnato nelle ultime settimane negli eventi di rappresentanza della monarchia, mentre il padre, re Carlo III, ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti pubblici ufficiali dopo che gli è stato diagnosticato un cancro e per lui è iniziato un periodo di terapie mediche.

La cerimonia

Alla cerimonia per ricordare l'ultimo re di Grecia, cugino in secondo grado di Carlo III e padrino di William, è andata la regina Camilla senza il sovrano, assente come previsto, col principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson, che si sono uniti ad Anna Maria e Paolo di Grecia. La notizia dell'assenza dell'erede la trono è stata subito ripresa dai media del Regno, che sottolineano l'importanza dell'evento di oggi per i reali britannici molto legati alla dinastia ellenica. La presenza di Camilla, come emerge anche dagli scatti dei fotografi, appare comunque rassicurante rispetto alle condizioni di salute di Carlo, apparso in buona forma la scorsa settimana a Buckingham Palace nel corso della prima udienza di persona col premier Rishi Sunak da quando gli è stato diagnosticato il tumore.