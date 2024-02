Kate Middleton «frustrata dopo l'intervento», chi sono le amiche (madrine dei figli) che le sono vicine durante la convalescenza

Kate Middleton non ce la fa più. Marca, che riporta le parole di una fonte reale, racconta come la principessa del Galles, a distanza di un mese dall'operazione all'addome, sia "frustrata" dal restare a casa e vorrebbe quanto prima tornare ai doveri reali.

Cioè al lavoro: «A Kate è stato detto che la sua guarigione avrebbe potuto richiedere alcuni mesi e che non sarebbe stata in piedi almeno fino a Pasqua - le parole originali della fonte a In Touch Weekly - Da un lato, è stato bello riposarsi, ma dover sedersi e guardare gli altri fare il suo lavoro è stato frustrante». Per questo Kate si sarebbe confrontata con William, ricevendo massimo supporto dal marito. Anche se una cosa è chiara: Kate tornerà in pubblico, al lavoro, solo quando tutto sarà risolto. Nel frattempo, continuerà ad aiutare da remoto l'erede al trono.

I motivi dell'intervento

Intanto il popolo britannico (e non solo) continua a indagare sulla causa dell'operazione. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di un'isterectomia, ma conferme ufficiali ancora non ce ne sono. Dopo aver trascorso quasi due settimane di ricovero presso la blindatissima London Clinic e aver subito un intervento chirurgico addominale, la principessa è tornata all’Adelaide Cottage, una casa a disposizione del principe William, non lontana dal Castello di Windsor. In Inghilterra scrivono che Kate Middleton dovrebbe essersi ripresa. Ma ancora non è tempo per farsi vedere in pubblico.

Le amiche del cuore

Kate sta trascorrendo i suoi giorni di degenza con i figli e il marito William all'Adelaide Cottage e avrebbe ricevuto più volte anche i suoi amici più cari. La principessa infatti è da anni legata a delle carissime amiche che tratta con grande amore. In Gran Bretagna parlano appunto di un inner circle della principessa del Galles, fra cui figurerebbero Emilia Jardine-Paterson, sua ex compagna di collage, Sophie Snuggs, amica d’infanzia (e moglie del tycoon Robert Carter) e lady Laura Meade. La principessa è anche molto legata Natasha Archer, assistente personale, confidente e sua stylist di fiducia. E secondo la giornalista corrispondente da Buckingam Palace della BBC Jennie Bond proprio queste amiche care si sarebbero attrezzate per tirare su il morale della principessa dopo un intervento chirurgico così delicato. Secondo Jennie Bond ciascuna di queste amiche ha provato a consolare la principessa Kate Middleton con un regalo o delle attenzioni particolari. «Probabilmente l’hanno coccolata con dei favolosi regali: lussuosi prodotti per la cura personale e cesti colmi di deliziose prelibatezze», ha spiegato la giornalista. «Sanno cosa le piacere guardare in TV e leggere, e potrebbero averle inviato dei consigli su cosa vedere». Ma chi sono le migliori amiche di Kate?

Emilia Jardine Paterson

Amica di lunga data della principessa Kate, Emilia Jardine Paterson è una delle poche persone insostituibili nella sua vita. Entrambe hanno studiato al Marlborough College e fu lei a presentare alla futura regina il principe William. La vicinanza di Emilia a Kate è evidente anche dal fatto che è stata scelta dall’allora duchessa di Cambridge per essere la madrina di George, nel 2013. Madre di tre figli, la Jardine Paterson è anche un’affermata designer d’interni tanto da essersi occupata di alcune ristrutturazioni a Kensington Palace e Anmer Hall.

Sophie Carter

Altrettanto importante è Sophie Carter. Originaria del Norfolk, ha partecipato a diversi eventi royal tra cui il matrimonio di Harry e Meghan nel 2018. È una delle madrine di Charlotte, secondogenita di Kate Middleton, ed è stata avvistata a Sandringham, in passato, a passeggio verso la chiesa con la royal family per la messa di Natale.

Lady Laura Meade

Un’altra donna molto vicina alla principessa Kate è Lady Laura Meade. Si tratta di una vicina di casa di Anmer Hall, la tenuta di campagna che i principi di Galles hanno nel Norfolk. L’amicizia, però, risale a tanto tempo fa tanto che il marito di Laura, James, è andato a Eton con William e ha pronunciato un discorso, in qualità di testimone, al royal wedding nel 2011. Tanti gli eventi sociali in cui Laura è stata avvistata insieme alla principessa, a cominciare da quello al Beaufort Polo Club nel 2018. La lady è anche la madrina del terzo figlio di Kate, il principe Louis.

Natasha Archer

E poi c’è lei, la mitica Natasha Archer. Non un’amica d’infanzia di Kate ma, piuttosto, un’amica acquisita e, oggi, insostituibile. Spesso descritta come il braccio destro della principessa, ha iniziato a lavorare a palazzo come consulente di stile. La sua vicinanza alla futura regina, però, non è stata solo nell’ambito fashion.