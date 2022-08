CAGLI - Dopo la traumatica rottura con Francesco Totti è stata travolta dal gossip e tuttora è la donna più paparazzata dell’estate con immagini che rimbalzano sui social dalla Tanzania a Cortina. Lei è Ilary Blasi, da settimane ormai al centro di un feuilletton che non accenna a smorzarsi, e che ieri, a sorpresa, è comparsa nella piazza di Cagli, nel sabato che ha visto la cittadina tirata per le giornate clou del popolare Palio dell’Oca in attesa del gran finale odierno.

Ilary Blasi a Cagli tra i turisti

Una presenza quella di Ilary che non è passata di certo inosservata. Splendida nella sua semplicità (occhiali da sole, i lunghi capelli biondi avvolti in una comoda coda, abbigliamento informale e sportivo lontano anni luci dagli outfit d’ordinanza imposti dalla tv), la conduttrice è arrivata in piazza confondendosi (ma fino a un certo punto) tra i turisti e i cagliesi che stavano raggiungendo il cuore di Cagli per assistere alle celebrazioni storiche che precedono la rievocazione del Giuoco dell’Oca.

Le foto con i fan

Immediatamente riconosciuta dai presenti la show girl non si è affatto tirata indietro e di fronte alle calorose manifestazioni di affetto e di simpatia, si è dimostrata estremamente disponibile a fare foto con i tanti fan che l’hanno accolta con entusiasmo, chiamandola per scattare un selfie ricordo. Lei non si tirata indietro e ha posato, sempre gentile e sorridente.

Le vacanze

Va detto che Ilary Blasi non è nuova alle visite nel territorio di Cagli che raggiunge spesso, specie d’estate, per andare a trovare i suoi parenti a Paravento di Cagli. Negli anni scorsi era stata avvistata spesso con i figli e con Francesco Totti, ma quest’anno gli eventi hanno preso ben altra piega con una sovraesposizione mediatica derivata dalla recente separazione con il marito. Nelle ultime settimane i paparazzi si sono messi all’inseguimento di Ilary Blasi, fotografandola prima in un resort in Tanzania e poi, più di recente, a Cortina. Intanto la conduttrice tace e continua a godersi le sue vacanze.