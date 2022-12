Ilary Blasi, «Buon Natale a tutti» con le corna: il dettaglio che non passa inosservato

Che sarà un Natale diverso per Ilary Blasi ormai è certo. Ma la differenza sta proprio nel modo in cui lo affronterà la showgirl e, per ora, sembra preferire la massima ironia. Travolta dalla bufera mediatica per la separazione col marito Francesco Totti, Ilary ha sempre mostrato la massima serenità sui social. E, ancora una volta, oggi. Nelle sue stories Instagram, l'ex signora Totti pubblica una foto in cui indossa un giubbotto rosso ed è seduta davanti ad un albero di Natale bianco: «Buon Natale a tutti». Ma, nella story successiva mostra un altro scatto in cui sorride in primo piano ed è impossibile non notare un dettaglio. Dietro di lei c'è una renna bianca con le corna. Per quanto possa sembrare un semplice addobbo che è piaciuto a Ilary, il riferimento alla sua situazione pre separazione è inevitabile. Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti sarebbe stata una delle causa per cui i due si sarebbero lasciati. La buonda 30enne avrebbe fatto perdere la testa a Totti e, dopo una frequentazione segreta, ora sono usciti allo scoperto.

La nuova vita

Ma Ilary non è stata a guardare. Anzi. I rumors ormai impazzano su tutti i girnali perchè anche l'ex signora Totti ha un nuovo amore: Bastian. La frequentazione con Bastian Muller prosegue a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai, come mostrano anche le foto della vacanza insieme a Saint Moritz. I due sono stati pizzicati insieme da Chi mentre si scambiano teneri baci e abbracci, tuttavia a raccontare del viaggio in prima persona ci pensa Ilary che condivide sui social solo foto che ritraggono se stessa cercando di placare la macchina infernale del gossip.

L'amore in vacanza

La vacanza di Ilary Blasi è all'insegna dell'amore e della famiglia: a tenere d'occhio mamma Ilary e l'imprenditore tedesco ci pensa, infatti, Isabel, la terza figlia avuta con Totti che ha partecipato alla vacanza sulla neve. È passata più di una settimana dal loro arrivo a Saint Moritz, ma Ilary sembra non abbia alcuna intenzione di abbandonare il paradiso innevato della Svizzera: tra cene e gite fuori porta (a bordo del SUV), la conduttrice ha finalmente trovato la pace lontana dai riflettori.