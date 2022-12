Chanel Totti a cena al Moku, la figlia di Ilary Blasi nello stesso locale a Ponte Milvio in cui stanotte è stato rapito Danilo Valeri

Chanel Totti sarebbe stata a cena ieri in un noto locale della Capitale. Nel profilo Instagram della 15enne si vedono susseguirsi, nelle storie, una serie di immagini: delle rose rosse che le sono state donate, l'outfit scelto per la serata e l'ultima, postata 16 ore fa, mostra un tovagliolo del ristorante dove la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe aver deciso di cenare. Il ristorante in questione è Moku, catena giapponese famosa a Roma Nord. È qui che Chanel potrebbe quindi aver deciso di passare la serata di ieri.

Il locale di Ponte Milvio, a Roma, è però finito sulle pagine di cronaca dopo il rapimento di Danilo Valeri. Il giovane 20enne è stato bloccato e poi di peso è stato portato fuori dal locale intorno alle 2.30 ed è stato fatto salire su un’auto con la forza. È la polizia che indaga sul misterioso sequestro. È stato trovato il cellulare della vittima. Il rapito dovrebbe avere qualche precedente penale e vive con la famiglia (già nota alle forze dell'ordine) a San Basilio.

Pare quindi che Chanel e il ragazzo rapito siano stati nello stesso locale. Il ristorante però, dopo l'orario della cena, continua con una serata musicale. Danilo era al Moku sicuramente intorno alle 2 del mattino, mentre non si sa se Chanel si sia fermata solo per la cena, andando di fatto via prima che avvenisse il rapimento.