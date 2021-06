Ignazio Moser , Awed e Cerioli arrivano in Italia. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Non è possibile...». Poco fa, gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sono arrivati in aeroporto a Milano Malpensa, dopo un viaggio lunghissimo dall'Honduras, durato 24 ore. Ma appena sbarcati la brutta notizia.

È Ignazio Moser a raccontare tutto ai follower in una serie di stories su Instagram: «Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai... I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest'Isola, sempre il solito». Awed commenta ironico: «Allora sei un disastro».

Terminata la lunga odissea, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez arrivano finalmente a casa a Milano. Ad accoglierli, la cagnolina Aspirina. L'Isola è ufficialmente finita, bentornati.