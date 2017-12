Harry e Meghan, prima uscita ufficiale a Nottingham: prove di look e la possibile data delle nozze

Harry e Meghan hanno scelto Nottingham per la prima uscita ufficiale di coppia dopo il fidanzamento e non un evento qualunque. Fra centinaia di fan reali in visibilio, per il debutto del principe Harry - secondogenito di Carlo e Diana - e della sua promessa sposa, l'attrice americana Meghan Markle, è stata scelta un'iniziativa umanitaria nella città delle Midlands inglesi: una raccolta fondi per la ricerca sull'Aids. L'evento ha ricordato a molti l'impegno su questo fronte manifestato in vita proprio da lady Diana, la cui memoria Harry - come il fratello William - non perde occasione di onorare.

Nei prossimi sei mesi la coppia ha in programma un fitto calendario di visite in giro per il Regno, in modo da far conoscere Meghan - futura duchessa di Sussex secondo le previsioni - al Paese prima del matrimonio annunciato per maggio nella cappella di San Giorgio, al castello di Windsor. Matrimonio che «probabilmente» - azzarda oggi il Sun - si celebrerà con esattezza «il 26 maggio». Per la prima uscita, Meghan ha scelto una lunga lunga stretta in vita da una piccola cinta ed è arrivata in un avvolgente cappotto.

