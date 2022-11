Harry e Meghan in crisi, lo scoop clamoroso: «Lui aspetta un figlio dalla sua amante»

Rumors su rumors per la coppia reale più chiacchierata di sempre. Dalle ultime indiscrezioni, sembra ci sia una forte crisi fra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Il motivo? Harry aspetterebbe un figlio dalla sua amante. Le voci su una presunta rottura fra i due si susseguono da tempo e nessuno dei Sussex ha smentito. Se nei giorni scorsi si è parlato moltissimo del presunto tradimento di Meghan con la guardia del corpo di Harry, oggi è il principe a essere finito sotto accusa. I tradimenti sarebbero reciproci, e ora, come riporta DiLei, Harry avrebbe un’amante e aspetterebbero un figlio. La notizia della separazione imminente tra Harry e Meghan circola su tutti i tabloid esteri, e non solo. I due al momento starebbero vivendo solo una relazione di facciata. L'arrivo del figlio illegittimo, avrebbe acuito la crisi e portato Meghan a voler lasciare in questo momento la loro villa a Montecito, insieme ai figli Archie e Lilibet.

I litigi

I Sussex avrebbero avuto tanti litigi nelle ultime settimane, anche fuori dalle mura domestiche. Per esempio, si è vociferato di una lite in un ristorante dove il principe avrebbe mollato la moglie al tavolo con gli amici e sarebbe corso via. Quale sarà la verità? saranno davvero ai ferri corti?