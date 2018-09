Gigi D'Alessio e le nozze con Anna Tatangelo: «Va tutto bene ma...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un lungo periodo di pausasono tornati insieme e per loro si era parlato di imminenti nozze, per la precisone nel prossimo anno.Il cantante però ha smentito il pettegolezzo comunque confermando di passare un periodo positivo a fianco della sua compagna e al figlio Andrea, che ha recentemente compiuto 8 anni. Gigi infatti, assieme alla collega cantante dal 2006, ha sottolineato: “Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero – ha fatto sapere a “Novella2000” - Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo”.Nel mentre si dedica alla sua carriera: “Ora mi applico sul mio nuovo disco e il prossimo concerto lo faccio vicino a Milano, a San Donato, il 29 settembre, per il Gruppo Ospedaliero San Donato”.