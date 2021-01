Gerry Scotti diventa nonno: è nata la piccola Virginia

"Nonno Scotti!". Potrebbe essere questo un modo divertente per fare gli auguri a Gerry Scotti per l'arrivo della nipotina Virginia. Una splendida notizia per il conduttore che, giorni fa, aveva annunciato a Verissimo la dolce attesa di Ginevra Piola moglie di Edoardo Scotti. Dopo un anno difficile per il presentatore di Striscia la Notizia, il ricovero e la battaglia con il covid, ecco che il 2021 si apre con l'arrivo di Virginia a sconvolgere in positivo la vita degli "Scotti": «Come tutti i nonni anche io mi rimbambirò» aveva detto in tv. A rivelare la notizia è stato il settimanale Gente. Edoardo Scotti, classe 1992, è un aiuto regista e lavora anche lui in televisione: «Mio figlio insieme alla sua compagna hanno voluto questa piccola e, durante il lockdown, hanno fatto quello che molti italiani cercavano: un figlio».

"Nonno! Gerry Scotti ha trascorso le Feste e iniziato il 2021 nel modo più dolce: è diventato nonno per la prima volta di una bimba, Virginia". Così lo scoop di Gente ha monopolizzato le timeline dei profili social di tantissime persone, tutte fan di Gerry Scotti. Si attendono oro le reazioni della famiglia che, molto probabilmente, nelle prossime ore mostrerà sui profili ufficiali tutta la gioia per la nascita della piccola.

