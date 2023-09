George Clooney mette in vendita la villa sul lago di Como: la richiesta (fuori mercato), il valore attuale e il prezzo d'acquisto

George Clooney ha messo in vendita la sua villa sul lago di Como. La voce torna ciclicamente da anni, ma stavolta è tutto vero: l'attore hollywoodiano vuole disfarsi della sua amata residenza in Italia. A rivelarlo è il settimanale "Oggi", che ha parlato con l'agente immobiliare Yasemin Baysal, titolare della Engel & Volkers Lago di Como, agenzia che tratta prevalentemente immobili di lusso. Dietro la decisione pare esserci la moglie Amal, che non amerebbe particolarmente il lago. Ad ogni modo, la coppia insieme ai due figli Ella e Alexander hanno soggiornato a Villa Oleandra fino a qualche settimana fa, lasciandola solo a fine agosto.

Il prezzo

La richiesta di George Clooney sarebbe di circa 100 milioni di euro. Una cifra spropositata secondo l'agente immobiliare: l'attore, infatto, pagò la villa 8 milioni nel 2003, mentre il suo valore odierno si attesterebbe sui 60-70 milioni. «Un’agenzia di Milano sta seguendo la vendita, non posso svelare quale - rivela Baysal -. Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo, qualcuno ci ha già chiamato.

In particolare, un cliente è molto interessato, abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un’eventuale offerta».

Prima di essere acquistata da Clooney, la storica villa è appartenuta alla famiglia dell'imprenditore Henry John Heinz, fondatore della famosa azienda che produce ketchup.

La villa

Villa Oleandra, adagiata sulla riva del lago nel piccolo comune di Lagio, è diventata ormai un maestoso complesso che ingloba quattro ville adiacenti. La proprietà si estende per 3.000 metri quadrati di superficie calpestabile, 8.500 metri quadrati di terreno con piante secolari, orto, piscina, parco, 300 metri di fronte lago, più autorimessa, palestra, sala cinema, campetto da basket, due darsene e un pontile.

La villa ha 25 stanze, un teatro all'aperto e un garage per ospitare tutte le sue motociclette. Questa lussuosa tenuta comprende anche un campo da tennis, una palestra attrezzata, giardini bellissimi, soffitti decorati, bagni enormi, una “pizzeria” separata e un incredibile muro costruito per impedire che il lago si riversi direttamente nella casa. Per garantirsi privacy e comodità, Clooney aveva fatto alcuni lavori di ristrutturazione e pure un ponticello che attraversa la stradina del lago della villa per poter collegare la dimora principale alla dependance.

Perché è in vendita

Come detto, sarebbe stata Amal Alamuddin a convincere l'attore a vendere Villa Oleandra. La moglie di Clooney al lago preferirebbe il mare e la tranquillità della Provenza. Per la star di Hollywood, che in quella villa ha tanti ricordi, la vendita frutterebbe comunque un discreto guadagno, dal momento che la cifra richiesta è di molto superiore a quella spesa al momento dell'acquisto. Ma qualcuno disposto a pagare 100 milioni ci sarà? A sentire gli agenti immobiliari, pare proprio di sì.