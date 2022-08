Francesco Chiofalo di nuovo in piedi. La fidanzata Drusilla Gucci: «Sei il mio guerriero»

Francesco Chiofalo è di nuovo in piedi. Le prime immagini dopo il suo ultimo ricovero lo immortalano con lo sguardo basso, concentrato a camminare, look total black, sembra uscire dall'ospedale, con le stampelle e la gamba destra sollevata da terra. Inizia così a fare i primi passi, l'ex volto noto di Temptation Island. L'importante momento viene documentato su Instagram dalla fidanzata Drusilla Gucci, che scrive «Il mio guerriero», con tanto di cuore rosso. Lei nel video lo incoraggia dicendo che ce la può fare, lui risponde che, avere a che fare con le stampelle, è più facile a dirsi che a farsi e conclude dicendo che deve prenderci la mano perchè perde l'equilibrio.

Francesco Chiofalo tranquillizza i fan

Insomma, un passo alla volta che lo allontana dall'incubo dello scorso 20 agosto, dove si è sentito male durante una serata a Ragusa, in Sicilia. I fan sono rimasti in apprensione per diversi giorni sulle condizioni di Francesco, quando giovedi ha tranquillizzato tutti con un messaggio sul suo profilo social: «Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole». Chiofalo sembra stare meglio, attendiamo suoi aggiornamenti.