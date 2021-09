Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo fidanzati dopo l'Isola dei famosi: «Vedremo dove ci porta il destino»

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si sono conosciuti per lavoro e poi... da cosa nasce cosa. Lo ha raccontato la stessa Drusilla, pronipote del fondatore del marchio Gucci, che dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021, si è fidanzata all'improvviso con Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island, conosciuto come Lenticchio.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, la scintilla in Turchia

«E’ molto dolce – ha detto lei ai microfoni di Radio Radio - ci siamo conosciuti in Turchia durante un viaggio di lavoro. Poi è successo quello che succede in molte relazioni».

Tra i due le cose vanno a gonfie vele, ma di convivenza ancora non si parla. «Sono innamorata - dice Drusilla - ma ancora non so se mi traferirò a Roma per convivere… Non so dove mi condurrà il destino». A mamma Stefania piace Francesco? «Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio - racconta la ragazza - abbiamo un bel rapporto, quindi… ma ancora le famiglie non si sono conosciute».

Drusilla Gucci ha anche parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 che è stata “molto intensa e impattante” specificando in quali rapporti è rimasta con gli ex naufraghi: «Ho mantenuto un po’ di rapporti con tutti, ma sento Ubaldo Lanzo, è venuto a trovarmi. Pensavo Francesca Lodo fosse più mia amica, invece è sparita nelle tenebre».