Francesca Pascale e Paola Turci, viaggio di nozze negli Usa: lo scatto del compleanno svela dove sono

Il loro matrimonio a Montalcino lo scorso 2 luglio è stato uno degli eventi più chiacchierati d'Italia. Ma dopo la meravigliosa cerimonia nel castello in Toscana, Francesca Pascale e Paola Turci si sono allontanate dai riflettori in una romantica fuga negli Stati Uniti per il loro viaggio di nozze. In linea con la riservatezza che contraddistingue da sempre la loro relazione, le due non hanno condiviso con nessuno - se non con gli amici più intimi - le mete e i dettagli del loro viaggio. Ai fan però non sono sfuggite alcune foto pubblicate oggi, in occasione del compleanno di Francesca Pascale che hanno permesso di localizzare la coppia vip.

Gli scatti per il compleanno in luna di miele

Per giorni l'ultimo post pubblicato è stato quello in cui Paola Turci ringraziava tutti dell'amore e dell'affetto mostrato durante il matrimonio, con una bella foto della coppia che mostrava le due spose in bianco. Oggi però è comparso un nuovo post, una foto che ritrae Paola occhiali da sole, pantaloncini corti jeans e canottiera rossa in posa davanti all'insegna del ristorante "Trastevere" a Los Angeles. Basta una veloce ricerca su Google Maps per scoprire che il ristorante si trova nella third street promenade, vicino la spiaggia di Santa Monica a Los Angeles. Il locale è chiuso da tempo ma l'insegna in pietra è rimasta lì.

Un altro scatto è quello condiviso da Paola Turci come storia che la mostra in posa davanti a un murales con la scritta "Love" su un grande cuore rosso circondato da nuvole o edifici. In questo caso, impossibile stabilire con esattezza il punto dove si trova, ma è probabile che si tratti sempre di Los Angeles. Sopra si legge una scritta "Love, Unforgettable, Love" e il simbolo delle candeline: un augurio per la moglie Francesca Pascale, nata proprio il 15 luglio.