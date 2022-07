Francesca Pascale e Paola Turci spose, le dolci dediche su Instagram: «Il giorno più bello della mia vita»

Francesca Pascale e Paola Turci si sono giurate amore eterno con una cerimonia civile celebrata nel comune di Montalcino, e hanno rinnovato la promessa attraverso i rispettivi profili Instagram. Il matrimonio a sorpresa, rivelato in anteprima da Leggo pochi giorni fa, ha portato nella cittadina toscana una trentina di invitati e uno stuolo di curiosi che hanno atteso l'arrivo delle spose a bordo di una Jaguar bianca.

Al termine della giornata di festeggiamenti al castello di Velona, la prima a palesarsi sui social è Paola Turci. La cantante romana, 57 anni, ha pubblicato tra le storie una foto con la neomoglie a bordo dell'auto: presumibilmente lo scatto le immortala immediatamente dopo aver detto "sì" e pronte per dedicarsi a condividere la loro gioia con le persone più care. «We said yes», «Abbiamo detto di sì», si legge insieme al tag a Francesca Pascale. E la 36enne napoletana ricondivide e aggiunge «Il giorno più bello della mia vita».

Qualche ora dopo è l'ex fidanzata di Berlusconi a pubblicare una foto di coppia. Un brindisi all'amore sullo sfondo delle colline del Brunello, con le due spose sorridenti e luminose. Un'immagine che non ha bisogno di molte parole, e infatti Francesca si limita ad aggiungere un cuore a cui seguono tantissimi commenti di auguri da parte di personaggi dello spettacolo e semplici fan.

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale

Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paola Turci e Francesca Pascale si sono dunque unite civilmente a Montalcino, in provincia di Siena. Il sì della cantautrice romana e dell'ex compagna di Silvio Berlusconi è stato proclamato a voce alta, sabato pomeriggio, in una cerimonia a cui hanno avuto accesso solo pochi amici e parenti, una trentina, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Priori, sede storica del municipio nel borgo famoso nel mondo per il vino Brunello.

Le neo spose, arrivate in auto, hanno fatto il loro ingresso in Comune alle 17.20, attese in piazza da un piccolo gruppo di curiosi e molti fotografi e cameramen. Per la sobria e intima cerimonia, entrambe vestite interamente di bianco, secondo la tradizione nuziale: Francesca con un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi, Paola con una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti. A consacrare l'unione il sindaco Silvio Franceschelli (Pd), che è anche presidente della Provincia, che subito dopo la cerimonia è 'scappato' per arrivare in tempo nel capoluogo per godersi il Palio. Il primo cittadino ha omaggiato le spose di una bottiglia di pregiato Brunello, una magnum del 2014. «Benvenute a Montalcino, siamo lieti di ospitarvi nella nostra città. Vi auguro una vita felice insieme», ha detto tra l'altro il sindaco. «Ogni anno celebro tanti matrimoni, e quello di oggi è stato davvero emozionante - ha commentato con l'Adnkronos Franceschelli - Ho percepito un sentimento vero: sono due persone che si vogliono bene ed hanno manifestato con forza questi loro sentimenti». Anche gli ospiti ammessi in municipio erano quasi tutti vestiti di bianco.

Le nozze nel castello che Berlusconi voleva comprare

Mentre i cronisti si interrogavano sull'esistenza di un regalo da parte di Berlusconi e qualcuno ipotizzava si potesse addirittura palesare tra gli invitati, la figura dell'ex premier ha aleggiato comunque in qualche modo sull'unione civile delle due donne famose, per la scelta della location meravigliosa che ha ospitato il ricevimento post nozze. Un maniero trecentesco a due passi dall'Abbazia di Sant'Antimo, un autentico gioiello, che la leggenda vuole costruito dall'imperatore Carlo Magno nel 781, perfettamente ristrutturato, di cui, ironia della sorte, si interessò moltissimo, quando era premier, proprio Silvio Berlusconi. All'epoca si disse che il premier era in procinto di acquistarlo ma poi la cosa sfumò. Oggi il Castello è un resort extralusso, con terrazze mozzafiato sul territorio della Val d'Orcia patrimonio dell'Unesco, che ha accolto le neo-spose all'ora del tramonto, quando il panorama dà il meglio di sé. A scegliere la location, gli addobbi floreali e il menù in gran parte vegetariano, sarebbe stata Francesca Pascale, non senza consultare la futura moglie. Francesca conosce infatti molto bene il territorio circostante, avendo una casa a Trequanda, al confine tra le Crete Senesi e la Val d'Orcia.

La prima foto insieme nell'agosto 2020

Da quando la love story tra Paola e Francesca divenne di dominio pubblico, nell'agosto 2020, per una foto di un bacio durante una vacanza in barca, pubblicata dal settimanale 'Oggi', le due donne hanno trascorso spesso del tempo in Toscana. Nelle ultime settimane, ogni momento libero è stato dedicato alla preparazione della giornata di oggi, che le due volevano proteggere da occhi indiscreti e giudizi malevoli (che puntualmente sono arrivati dai leoni da tastiera), mantenendola lontana dai riflettori come è stato negli ultimi due anni per la loro relazione. Anche la scelta del giorno, tra il Gay Pride di Milano e il Palio di Siena, forse doveva contribuire allo scopo. Ma la notizia è trapelata e la pioggia di felicitazioni del mondo Lgbt e di tanti amici e fan della coppia ha sommerso i pochi odiosi insulti omofobi comparsi sui social.