Fisico sexy e al top a 52 anni per la diva del cinema: la riconoscete?

Bella senza età. A 52 anni questa attrice e modella britannica, molto nota in tutto il mondo, può vantare ancora un fisico perfetto, da fare invidia a tante ventenni. La riconoscete?Si tratta di Elizabeth Hurley, nota per aver recitato in film di vario genere, come 'Terrore ad alta quota', 'Tutta colpa di Sara' e due capitoli della saga di Austin Powers ('Il controspione' e 'La spia che ci provava'). La sua notorietà, tra l'altro, crebbe insieme alla lunga storia d'amore, durata 13 anni, con il collega e connazionale Hugh Grant.Dopo aver superato il traguardo dei 50 anni, la sexy Liz continua ad ammaliare i follower sui social grazie ai suoi scatti in cui appare in perfetta forma.