Aurora Ramazzotti nuda sotto la doccia, insulti sui social: «Dovresti avere dei limiti». E lei: «Non me ne frega una m...»

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna con il compagno Goffredo Cerza, il piccolo Cesare e alcuni amici.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi follower con foto e video, ma uno degli ultimi post Instagram ha scatenato un'accesa polemica a causa di una foto senza veli.

Aurora Ramazzotti nuda: gli insulti social

Nel riassunto delle sue vacanze, Aurora ha condiviso uno scatto di lei completamente nuda mentre si fa una doccia in giardino. Una foto che non è piaciuta a diversi utenti che l'hanno accusata di essere inopportuna, priva di stile. E non sono mancati i commenti di chi sostiene che non possa permettersi di fare certe cose in quanto mamma. Oltre a chi la attacca per una "questione morale", c'è anche chi fa body shaming e commenta la fisicità dell'influencer a pochi mesi dal parto.

La risposta di Aurora Ramazzotti

Non si è fatta attendere la risposta della Ramazzotti, che nelle stories ha scritto: «Gli 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una min**ia».

Aurora ha poi condiviso uno dei commenti più velenosi alla sua foto: «Sei totalmente libera... non tutto ciò che è libero è lecito... bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di aver stuzzicato la tua mente. Per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchiere d'acqua».

Commento al quale ha risposto postando una foto di un bicchiere d'acqua e poi una di Mahmood, che fa il bagno nudo in mare, e «si perde in molto più di un bicchiere d'acqua». Con ironia e leggerezza, Aurora Ramazzotti ha spazzato via le critiche.