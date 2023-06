Fedez, Vittoria osserva il tatuaggio del papà e la sua reazione è tutta da ridere

L'umore della figlia di Chiara Ferragni e Fedez, oggi, è dei migliori. Dopo aver preso a pugni il gonfiabile della boxe e "intimorito" il papà, Vittoria ha agguantato con decisione il suo binocolo rosa per dirigersi verso la gamba del papà alla scoperta del tuatuaggio, di cui è protagonista: si è riconosciuta nel disegno impresso sulla coscia di papà Fedez.

«A noi piace», scrive il rapper su Instagram.

Ma la piccola si allontana e la reazione è tutta da ridere.

Il tatuaggio di Fedez è stato ampiamente criticato dai suoi fan. «Disegnato male», hanno scritto alcuni follower, mentre altri sostengono che non restituisce dignità alla bellezza della figlia in quanto il disegno la raffigura in un'espressione un po' imbronciata.

«Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia. E poi tatuatevelo», scriveva il rapper negli scorsi giorni dando informazione ai fan del suo gesto.

A non aver ancora espresso la sua, però, era proprio la protagonista del disegno, Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni hanno chiesto alla bambina se le piaccesse il tatuaggio sulla coscia del papà e lei ha risposto con un convinto «Sì, bello». Cannocchiale in mano per vederlo meglio, la piccola in completino a righe bianche e rosa sembra aver gradito, ma qualcosa, poi, è andato storto.

Ripresa dal papà nelle sue Instagram stories Vittoria si allontana dalla telecamera, si gira di spalle e si accovaccia come dovesse andare al bagno. Lo stesso Fedez un po' perplesso dice a Chiara Ferragni: «Cosa fa?».