Chiara Ferragni troppo magra? La foto scatena gli haters: «L'anoressia si portava 10 anni fa». Lei: «Grave malattia, non usarla come presa in giro»

Chiara Ferragni sembra perdere lucentezza sui social. Lei che è sempre stata la regina dei social, lei che ha coniato il ltermine imprenditrice digitale, lei che era la più seguita da tutti, ora su Instagram è sempre più presa di mira dagli haters.

Chiara Ferragni criticata dagli haters

«Chiara perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa? L'anoressia si portava 10 anni fa». Il commento spiacevole non è stato gradito dall'influencer che ha risposto immediatamente chiarendo che «l'anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato». Ma i commenti non si plano e sono tantissime le persone che le chiedono se va tutto bene visto il suo peso, anzi (a detta loro) sotto peso.

Ma non finisce ui, perché qualche ora dopo pubblica delle foto con la figlia Vittoria a Disneyland Paris. Mamma e figlia insieme in un parco divertimenti, castelli fiabeschi e orecchie da Minnie, ma anche in questi scatti gli haters hanno avuto qualcosa da ridire.

I commenti

In una foto Chiara ha la pancia scoperta in posa rilassata da seduta, ecco il motivo dell'ultimo attacco: «Gli addominali dove li hai lasciati?». E, ancora: «Ma allora non sei così magra!». Per quanto riguarda la possibilità di portare i suoi bambini a Disneyland Paris, molti si chiedono: «Sempre con un cellulare in mano? Ma quante tate avrai?!» Si tratta di una serie di commenti che non hanno fatto sicuramente piacere all'influencer che, però, stanca di rispondere, ha dato libero sfogo alle frustrazioni e alle invidie dei suoi follower, ignorandoli. Insomma sembra proprio che l'esercito della ferragni stia perdendo soldati.