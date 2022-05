Fedez, al Met Gala l'incontro con la top model Gigi Hadid: la sua reazione fa impazzire i fan

Reazioni virali. Fedez e Chiara Ferragni sono statai ospiti la scorsa notte del Met Gala 2022, uno degli eventi fashion in assoluto più seguiti e amati al mondo. Entrambi i ferragnez hanno sfilato sul prestigioso tappeto rosso della manifestazione che ogni anno si svolge per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. All'esclusiva serata, ogni anno, partecipano celebrità internazionali, che sfoggiano i loro outfit da urlo. Il tema del Met Gala 2022 è stato Guilded Glamour. Tra i tanti ospiti, un in particolare non è passata inosservata a Fedez: Gigi Hadid, che, in compagnia della sorella Bella, era al party con lui e Chiara, di cui è amica di vecchia data. Su Instagram, il rapper non si è risparmiato in stories e commenti che hanno divertito i suoi milioni di follower.

Fedez non ha mai nascosto di avere "un debole" per Gigi Hadid. Infatti, ogni volta che la compagna di Zayn Malik sbarca a Milano per una delle sue sfilate o per la settimana della Moda, il rapper scherza con la moglie sul fatto che la vorrebbe incontrarla per scattarsi foto insieme a lei. Ma se in precedenza, Fedez ha visto Gigi senza parlarci, per via della lingua inglese che non parla, ora, dopo tanti incontri al Met Gala 2022 qualcosa è cambiato. Dopo aver partecipato alla serata di gala, Fedez e Chiara si sono spostati all’after party di Cardi B, al quale hanno partecipato anche le sorelle Hadid. Quando Gigi ha visto Fedez non ha resistito e, divertita, ha abbracciato di sua sponte il rapper. Fedez si è girato, fra il basito e l’estasiato, e ha spalancato la bocca per lo stupore dichiarando «Ci sono rimasto malissimo!». Con cellulare alla mano, Fedez ha subito inscenato un siparietto in cui ha commentato la presenza di Gigi, da vero fan accanito.