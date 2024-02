Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il gesto del rapper a San Valentino dopo le voci sulla separazione

Da diverse settimane, c’è un interrogativo che si è insinuato tra i fan di Chiara Ferragni (e non solo: Fedez e la moglie stanno forse attraversando una crisi coniugale? Il fragore dello scandalo del pandoro ha infatti seminato in giro una serie di dubbi sulla solidità del loro matrimonio che, essendo il più celebre d’Italia, non ha mancato di far mormorare un po’ tutti, da chi si occupa di gossip a chi semplicemente segue uno dei due.

A corroborare questa teoria c’è il fatto che, sui social, si sono visti una serie di segnali sospetti che confermano una certa distanza tra i due, dato che entrambi, nelle ultime settimane, sembravano condurre delle vite apparentemente ma del tutto distinte. Recentemente, ad esempio, il rapper ha festeggiato il compleanno del padre senza la presenza della Ferragni, mentre lei è ‘scappata’ in Liguria insieme alla madre, la sorella e i figli, Leone e Vittoria, evitando l'evento familiare. In molti l’hanno presa come un segnale di una crisi irrecuperabile, se non fosse che qualcosa è cambiato negli ultimi giorni.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB