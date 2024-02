Chiara Ferragni in lacrime per Sanremo 2024: «Piangerò per sempre per questo»

Chiara Ferragni ha seguito, da casa sua, la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, una delle più attese della settimana, ovvero, quella delle cover.

Chiara Ferragni e Sanremo

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram in cui inquadra con il suo smartphone la televisione: sul palco dell'Ariston stanno cantando Clara e Ivana Spagna, la canzone è "Il cerchio della vita", colonna sonora del famosissimo "Re Leone". L'influencer ha scritto: «Piangerò sempre per questa canzone», aggiungendo l'emoticon di un leone e un cuoricino rosa. Effettivamente, quando i tempi in casa Ferragnez erano più sereni, Fedez si divertiva sempre a riprendere la moglie mentre, guardando il cartone animato con il figlio Leone, piangeva ogni volta che sentiva il brano. Ieri sera, non c'era nessuno a immortalare la scena perché, infatti, il rapper non è a Milano ma negli Stati Uniti.

PRESUNTA CRISI

Ferragni e Fedez non pubblicano più nulla insieme da prima che uscisse la notizia del pandoro-gate. I fan della coppia sanno che quando i due non postano foto romantiche significa che non tira una buona aria e, ora, tutti si stanno preoccupando perché l'influencer e il cantante sembrano essere più lontani che mai e non solo fisicamente. Tuttavia, c'è anche chi pensa che non ci sia alcuna crisi ma che Chiara e Fedez abbiano adottato una specie di strategia per non intromettersi l'una nei fatti dell'altro e preservare, quindi, le rispettive immagini.