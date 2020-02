Elodie da Daria Bignardi: «Marracash? È il primo uomo che mi capisce davvero»

Elodie e Marracash sono una coppia da tempo. E, dopo aver brillato a Sanremo con il brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood e Dardust, Elodie - ospite a 'L'Assedio' di Daria Bignardi sul Nove - ha raccontato l'inizio della storia d'amore con il rapper Marracash, che tanto fa sognare i rotocalchi. La cantante, che ha raccontato in trasmissione il suo passato difficile, ha descritto il suo rapporto con il cantante, conosciuto durante le riprese della hit 'Margarità, che i due hanon girato insieme. «La cosa bella dell'incontro con Fabio -ha detto Elodie- è che per la prima volta riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce…».

Ultimo aggiornamento: 19:23

