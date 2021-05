Elliot Page, foto a torso nudo dopo l'operazione: è la prima volta dopo la transizione di genere

Elliot Page ora è finalmente se stesso. L'attore di Umbrella Academy ha sempre dichiarato di sentirsi maschio e il suo corpo da donna non gli permetteva di vivere la sua vita con serenità. Nelle scorse ore ha postato su Instagram la prima foto a torso nudo dopo l'operazione con cui ha rimosso il seno dopo la sua transizione di genere.

«Per la prima volta, non so nemmeno per quanto tempo, sono davvero solo in grado di avere un’esistenza mia, essere da solo, essere produttivo ed essere creativo. Sapevo di essere un ragazzo quando ero bambino. Scrivevo false lettere d’amore e firmandomi “Jason” – aveva detto la star a Vanity Fair -. Ogni piccolo aspetto della mia vita, cioè chi ero, chi sono e chi sapevo di essere. Non riuscivo a capire quando mi avrebbero detto: “No, non lo sei. No, puoi. Non sarà così quando sarai più grande.” Lo senti. Ora sto finalmente tornando a sentirmi me stesso».

«Chiedo pazienza, la mia gioia è reale, ma è anche fragile – aveva raccontato Page da Oprah -. La verità è che, nonostante mi senta profondamente felice in questo momento e sappia quanti privilegi porto, ho anche paura. Ho paura dell’invasività, dell’odio, delle battute e della violenza. Le statistiche sono sbalorditive. La discriminazione nei confronti delle persone trans è diffusa, insidiosa e crudele, con conseguenze orribili»