Elisabetta Gregoraci, il party tra (poche) amiche e Giada de Blanck

Metti un pomeriggio a casa di Elisabetta Gregoraci in un’atmosfera rilassata e colorata. Perché anche al tempo del Covid si può staccare la spina e brindare con qualche amica del cuore. E allora perché non postare tutto su Instagram? Detto, fatto. Magra, lunghissime gambe, la padrona di casa, reduce dal Gf vip, appare ai suoi ospiti in minigonna floreale su leggero cardigan giallo, molto primaverile, e stivali di camoscio scuro al ginocchio. Al polso spiccano tanti piccoli preziosi braccialetti con il suo nome inciso. E’ davvero luminosa e molto contenta. Distanziata e felice di aver risposto all’allegro appuntamento, ecco la bionda e sorridente Giada de Blanck, in corto tubino nero su giacca rosa, come suggerisce la moda del momento. Porta un pacchetto dono.

Si unisce al duo un’altra amica glam, Fabiola Sciabbarrasi, per tanto tempo al fianco dell’indimenticabile Pino Daniele, in mise marrone stretta in vita. Cattura il suo ammaliante sorriso. Intorno alle girls, un trionfo di rose bianche e rosse ma anche un tavolo colmo di dolci. In primo piano, nella foto, si distingue un goloso profiterole accanto a due torte alla frutta.

Spiccano, sugli arredi della residenza tutti in bianco e nero, i palloncini rosa cipria che volano verso il soffitto. Un modo per sottolineare il momento di festa e aggiungere un pizzico di creatività all’esclusivo happening. Le amiche commentano la foto del figlio della Gregoraci, il piccolo Falco, adagiata su un tavolino in metallo, decisamente di design. Si brinda con spumante italiano. E non si contano i commenti di apprezzamento dei tanti fan che seguono con interesse, sui social, l’ex moglie di Flavio Briatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA