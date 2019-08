Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni: «Il matrimonio a settembre, poi un figlio»

“Vivo la vigilia in maniera frenetica. Ogni giorno c'è una cosa da decidere, un dettaglio da sistemare”, Eleonora Daniele è pronta per le nozze. La conduttrice di “Storie Italiane” su RaiDue a settembre celebrerà il matrimonio col fidanzato Giulio Tassoni, con cui convive da 5 anni.

Su di lei però non gravano solo impegni organizzativi: Poco fa ho finito di sceglierei fiori – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - sarà un trionfo di rose pastello, le mie preferite. E poi c'è da gestire la parte emotiva, che forse ho sottovalutato”.La proposta le è stata fatta il giorno del suo compleanno: “Il 20 agosto, nel più classico dei modi: durante una cena mi ha sorpreso, tirando fuori l’anello”.Il tempo passa in fretta ma solo recentemente ha realizzato che sta per fare il grande passo: “Mentre provavo l'abito da sposa: mi trattenevo, poi le amiche che erano con me si sono commosse e a quel punto sono crollata. “Sta succedendo davvero", ho pensato. Sognavo l'abito da principessa, poi da sirena e adesso ritorno bambina. Ero partita con un'idea poi ho scelto l'opposto: è un abito particolare, che mi rappresenta”. E un figlio potrebbe arrivare presto: “Sono sincera, ho scoperto un istinto materno che prima non sapevo di avere. Non ci penavo quasi, ma ora è scattato questo grande desiderio: spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”