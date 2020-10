Elena Santarelli moglie perfetta: ecco cosa ha fatto per la gioia del suo Bernardo Corradi

Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una mamma coraggiosa, come ha dimostrato in un momento drammatico come quello della malattia del figlio Giacomo, ma anche una moglie perfetta. Suo marito, l'ex calciatore, può dirsi decisamente soddisfatto di averla sposata e lo dimostra anche un piccolo gesto.In genere, le donne non sono molto propense alla pulizia e alla manutenzione delle auto, maè una delle eccezioni. E ci tiene a farlo sapere sia al marito, sia ai follower: «Ho fatto una cosa stupenda: ho lavato la macchina, ho eliminato qualsiasi residuo di cibo e bottigliette varie presenti da mesi nella citycar ed ovviamente ho fatto il pieno di benzina cosi non la trovi in riserva». Il tutto, con una foto all'interno dell'abitacolo, in cui Elena Santarelli indossa un completo decisamente sportivo.