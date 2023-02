Elena Santarelli e il figlio malato: «Il tumore potrebbe tornare e Giacomo lo sa. Ecco i sintomi che ci hanno insospettito»

Elena Santarelli torna a parlare della malattia che ha colpito il figlio 6 anni fa. Gicomo ha avuto un tumore al cervello, ora il peggio è passato ma tutti sanno che il male potrebbe tornare. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ricordato come quella terribile diagnosi abbia sconvolto la vita di tutta la famiglia che ancora oggi, anche se è tornata alla normalità, ammette non essere quella di prima.

Elena Santarelli, la diagnosi di tumore al figlio

Elena spiega cosa l'ha messa in allarme quando Giacomo, ad 8 anni, ha iniziato a stare male. Il bambino aveva forti mal di testa e vomito a getto, due sintomi che solitamente sono molto frequenti per il tipo di patologia di cui soffriva. La showgirl ha spiegato di aver capito subito che qualcosa non andava e ha vouto procedere con visite, esami e test che alla fine hanno portato alla terribile diagnosi. Il percorso è stato lungo e difficile, ma anche grazie all'aiuto di una psicologa sono riusciti a superarlo.

La confessione

Oggi Giacomo sta bene, ha 12 anni, e ha una vita come quella di tutti gli altri ragazzi della sua età: «Siamo tornati alla normalità il più possibile, siamo felici. Poi se mi chiedi se vado a letto la sera come prima del 30 novembre 2017 ti rispondo di no. Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con i figli 13enni e non sono più la stessa Elena. La vigilia di Natale festeggio ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino. Ma abbiamo avuto un grande insegnamento e, tra le varie lezioni, c’è pure quello di essere grati e godere a pieno ogni giorno». Elena ammette di non aver mai nascosto nulla al figlio che sa anche che la malattia potrebbe tornare.