Boomerissima, stasera in tv su Rai2 torna lo show di Alessia Marcuzzi: da Raf a Katia Follesa, gli ospiti e le anticipazioni del 17 gennaio

Boomerissima, stasera in tv, martedì 17 gennaio, su Rai 2 alle 21.20 secondo appuntamento con il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi. Prosegue lo scontro generazionale tra Millenials e Boomers a colpi di canzoni, balletti e quiz. dopo gli applausi, e le critiche, della prima puntata c'è grande attesa per questa seconda messa in onda.

Si parte dagli anni '80 e si finisce nei 2000 lo show mette a confronto epoche diverse con una padrona di casa che non solo intrattiene, ma balla anche.

Boomerissima, stasera in tv la seconda puntata: gli ospiti

Le squadre, di Bommers e Millenials, che si sfideranno stasera saranno composte da: Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. L'obiettivo di ogni team è quello di dimostrare che la propria epoca è la migliore. Chi riuscirà a portare il pubblico dalla propria parte? La serata promette giochi inediti ed effetti scenici, fino alla conclusione, che prevede una decisiva arringa finale per decretare il team vincitore.

Anticipazioni

Tra gli ospiti per lo spazio musicale ci saranno: Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corso della serata, infatti, non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti.

L'appuntamento con la seconda puntata di Boomerissima è stasera alle 21.20 su Rai2.