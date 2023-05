Serena Bortone a Discovery come Fabio Fazio? Il selfie con la collega fa partire i rumor: ecco chi potrebbe sostituirla

Dopo Fabio Fazio anche Serena Bortone trasloca a Discovery? Il valzer delle nomine Rai sta ridisegnando il panorama delle trasmissioni televisive e questo cambierà a breve volti, format, canali ma soprattutto conduttori.

Bortone conduce "Oggi è un altro giorno". Ma le ultime indiscrezioni la danno in uscita. Al suo posto potrebbe approdare alla conduzione del programma di punta dell'intrattenimento pomeridiano delle rete ammiraglia Roberta Capua o Elena Santarelli.

Serena Bortone, il selfie con l'amica di Discovery

Bortone appare sorridente in un selfie recente, e pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre fa un brindisi con Laura Carafoli.

Lei la definisce una vera amica ma, piccolo particolare, Carafoli è anche la responsabile della programmazione e della produzione di Discovery.

Ecco perché i rumors dicono che Bortone starebbe preparando l'abbandono della Rai prima del siluramento ufficiale. In concomitanza con il cambio dei vertici Rai, così, anche il contratto di Bortone potrebbe semplicemente non essere rinnovato aprendo la strada del passaggio al canale Nove. Proprio come Fazio.