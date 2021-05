Domenica In , Eva Grimaldi scoppia in lacrime e interrompe l'intervista: «Non ce la faccio...». Interviene Mara Venier. Oggi, Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia sono state ospiti nel programma contenitore di Rai1 per festeggiare il secondo anniversario di matrimonio.

L'attrice veneta ha ripercorso l'inizio della storia con Imma Battaglia, riservandole tenere parole d'amore: «Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto».

A quel punto, però, Eva Grimaldi si è interrotta, sciogliendosi in lacrime: «Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo». Interviene Mara Venier: «Lo so, in quel periodo in cui la tua mamma è andata via. Ci siamo sentite tanto. Lei ti ha mandato Imma e anche tua suocera ti vuole bene». Eva Grimaldi conclude con una dichiarazione d'amore alla sua compagna di vita: «La felicità è stare insieme». Emozione in studio.