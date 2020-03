Maxi Lopez attacca Wanda Nara: «Hai portato i nostri figli nell'epicentro del contagio»

Non si fermano, dopo anni e anni, le polemiche trae l'ex marito. Quest'ultimo, che è tornato quest'anno a giocare in Italia al, ha accusato la ex moglie e madre di tre dei suoi cinque figli, di aver esposto questi ultimi a rischi enormi per la pandemia di. Lo ha fatto in una story su Instagram in cui punta apertamente il dito contro Wanda, attuale moglie di«Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza», scrive Maxi Lopez accusando la moglie del bomber del PSG, nonché volto fisso sulle tv Mediaset.Venerdì scorso, in un altro post, Maxi Lopez aveva accusato la ex di non fargli sentire i figli in questo momento particolare. «Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli -prosegue l'argentino-? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato».