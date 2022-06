Chiara Nasti e le donne incinte che «svaccano»: «Io non ho preso kg, non è colpa mia». Il commento choc su Instagram

Chiara Nasti piomba nuovamente nella bufera. Questa volta è per un suo commento che ha mandato su tutte le furie i followers (e non solo) di Instagram. Secondo l'influencer, fidanzata di Mattia Zaccagni da cui attende un figlio, «soltanto perché» le donne incinte «svaccano» nessuno può criticarla per non aver preso kg durante la gravidanza.

APPROFONDIMENTI PERSONE Chiara Nasti il commento su Instagram dell'influencer scatena una... IL CASO Chiara Nasti, «Il figlio di Zaccagni è di... LA POLEMICA Chiara Nasti-Zaniolo, dallo sfottò dei tifosi al... IL CASO Chiara Nasti e Zaccagni, bufera sul web per il gender reveal... IL TREND Gender reveal party, non solo Nasti e Zaccagni: la festa per rivelare...

Chiara Nasti e le incinte che «svaccano»

«Per fortuna non ho messo ancora un chilo, ma solo cento grammi in 5 mesi (non sto scherzando), magari li metterò tutti insieme, non so», ha scritto sui social Chiara Nasti mostrando le foto in bikini col pancione. Immediato arriva un commento di un utente: «Lei non ha preso un kh.. certo, certo. Cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella... bah». Ed ecco la risposta dell'influencer che ga scatenato la polemica: «Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi. Dopo li toglierei subito». La risposta dei social è implacabile, così come le critiche: «Sei proprio triste, rivolgersi ad altre donne dicendo che si svaccano nn è stato per niente carico… donna è solo chi pesa 50kg ed ha il fisico perfetto???? 😔😔😔 pensa prima di parlare», scrive una persona commentando la foto.

Il caso Zaniolo

Un nuovo caso quindi dopo la polemica con Zaniolo. Tutto era nato dalla provocazione lanciata dai tifosi giallorossi che, dopo la vittoria della Conference League, avevano inventato e intonato un pesante coro («Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo») che aveva strappato pure il sorrisino ironico del giocatore sul pullman scoperto che oltretutto aveva fatto arrabbiare ancora di più i laziali per aver cantato lui stesso cori contro la Lazio. Una provocazione, proseguita poi con decine di messaggi di tifosi romanisti sul profilo Instagram della donna, 24 anni, oggi incinta del calciatore della Lazio Zaccagni. La Nasti ha così perso la pazienza e ha risposto via social replicando a uno dei suoi due milioni di follower che le chiedeva cosa ne pensasse della faccenda: «Mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (di figlio, ndr) e che siete tutti sfigati e fate anche schifo». Una risposta che aveva incendiando di polemiche il web. Pochi minuti dopo la Nasti ha cancellato il messaggio e tutti i commenti nell’ultima foto pubblicata, ma lo screenshot ormai aveva cominciato a girare e ha infiammato le chat dei tifosi della Capitale.