Chiara Ferragni , il super regalo di compleanno: anello di diamanti rosa. Ecco il prezzo da capogiro: «Quanti zeri?». Ieri, l'imprenditrice digitale ha spento 34 candeline nella cornice della Maremma toscana. Il primo regalo sfoggiato dalla moglie di Fedez è un anello da capogiro con diamanti e un zaffiro rosa a forma di cuore. Il dono super prezioso non arriva però dal rapper milanese, ma viene direttamente dal brand Masetti Gioielli.

Dopo il post di Chiara Ferragni, il sito della gioielleria - probabilmente preso d'assalto - è andato in crash. Non è dato dunque sapere esattamente quanto costa il prezioso gioiello. Ma, come riporta Fanpage, il prezzo base di un anello simile senza diamanti è di circa 4mila euro. Quindi l'anello di Chiara Ferragni tempestato di diamanti potrebbe valere decine di migliaia di euro.

Lo zaffiro rosa è molto raro ed è legato alle emozioni, all'amore e alla famiglia. Un dono super romantico, ma dal costo decisamente non adatto a tutte le tasche. I follower apprezzano: «È bellissimo».