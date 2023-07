Chiara Ferragni in Sicilia, la foto sullo yacht mentre l'isola brucia: è bufera social. E Fedez la difende

Chiara Ferragni posta una foto sullo yacht in Sicilia, mentre l'isola brucia con oltre 50 incendi in poche ore. E i social insorgono. Lo scatto su Instagram, al tramonto nello splendido mare siciliano, è corredato da un commento della stessa influencer: «Good monday». Il post non è sfuggito a migliaia di followers e di utenti del web, che hanno sottolineato la “discrepanza” tra l'immagine della Ferragni e le criticità che sta vivendo in queste ore la Sicilia, tra incendi e allarmi.

La bufera social

Tutto è partito da un post dello scrittore e blogger Fran Altomare, molto seguito sui social: «La Sicilia va a fuoco. Lei: good monday. Ok», ha scritto Altomare su Twitter. Decine i post successivi, più o meno tutti sull'onda dell'indignazione e della critica all'esternazione della Ferragni. «Una completa mancanza di cura nei confronti di quello che sta passando la Sicilia. O meglio, ce ne importa solo quando si cavalca l'onda dell'opinione pubblica», scrive qualcuno.

Vi spiego come funziona. Lo dicevo prima, è semplice.



Domanda: Ti senti direttamente coinvolto o turbato da una faccenda grave per la collettività ma il tuo profilo solitamente spazia dalle borse al make-up oppure dalle sneakers alle auto di lusso?



Risposta 1: se ne parli, poi… — Fran Altomare (@FranAltomare) July 25, 2023

I commenti

«Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te che ti trovi in Sicilia, ovviamente 'supplied', è un 'good monday'. Ma vergognati Ferragni», scrive un'altra che lamenta di essere stata bloccata dall'influencer. «Il 'good monday' in Sicilia lo ha avuto solo Ferragni che si fa la vacanza supplied mangiando gratis mentre la popolazione non ha né acqua né luce da giorni. Ecco cos'è il privilegio, ecco come vivranno i ricchi vs i poveri la crisi climatica», tuona un altro ancora. A prendere le difese dell'imprenditrice digitale è, come spesso accade, il marito Fedez, che risponde per le rime a Fran Altomare sempre sui social: «Bravo Altomare, tu si che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile. Serviva più che altro a te», scrive il rapper.