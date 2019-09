Chiara Ferragni e il nuovo tatuaggio "premio": «Mi ha fatto diventare quello che sono in questo momento»

Chiara Ferragni

“Unposted”, il docufilm sulla storia del suo successo è stato campione d’incassi e la potente influencer, moglie di Fedez, ha deciso di regalarsi un nuovoe ha naturalmente usato il social per spiegarne il significato.Il tatuaggio è sul dorso con la scritta: “La Chiara che vorrei“: “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, @chiaraferragniunposted, sa cosa significa – ha spiegato la Ferragni nelle stories - “La Chiara che vorrei” si traduce in “La Chiara che vorrei essere”, la versione migliore di me stessa, la persona che intendo essere giorno dopo giorno.Questa persona non è perfetta, ma è la mia idea di persona che mi piacerebbe essere. Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: “Cosa farebbe la Chiara che vorrei?” E provo ad agire in quel modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, “La Chiara che vorrei” mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento. Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona”.