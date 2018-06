Chiara Ferragni, la mamma rivela: «Non volevo si sentisse invisibile come è successo a me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per mio padre ero invisibile e di questo ho sofferto moltissimo. Per questo ho cercato di far sentire le mie figlie importanti, capaci e con autostima». Lo ha detto a F Magazine Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni nonchè scrittrice. «Ho capito che Chiara sarebbe diventata una donna volitiva un giorno di 18 anni fa - racconta la mamma - Lei ne aveva 13: con suo padre l’abbiamo accompagnata all’aeroporto dove si sarebbe imbarcata per andare a trovare un amichetto. Io ero molto preoccupata, lei invece ci ha salutato e non si è mai voltata indietro. Quando ho realizzato che non si sarebbe più girata, mi son detta: questa è tosta».Ma tutto questo successo, Marina non lo avrebbe immaginato. «La sua carriera è nata per caso, anche se è sempre stata molto volitiva - spiega - No, non sono mai stata il genere di madre alla Anna Magnani in Bellissima che spingeva la figlia». I genitori di Chiara si sono separati 15 anni fa, ma sono tuttora in buoni rapporti.E sul rapporto tra i promessi sposi Ferragni e Fedez, la mamma racconta: «Il loro è stato un bellissimo incontro perché pur avendo un background differente sono molto simili: tutti e due sono partiti dal nulla, hanno voluto qualcosa di diverso e hanno avuto il coraggio di perseguirlo. Con Fede ho un rapporto molto bello, lo trovo geniale».E sembra proprio che l'influencer di Blonde Salad abbia preso dalla mamma anche la sua passione per la fotografia: «Quando erano piccole scattavo tantissime foto alle bimbe, ma loro non erano per niente vezzose, erano dei maschiacci».