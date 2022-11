Chiara Ferragni stanca delle critiche si scaglia contro gli haters (per il video in lingerie): «State fuori, menti bigotte»

Chiara Ferragni perde la pazienza. L'influencer ha deciso di rispondere alla pioggia di critiche arrivata dopo aver postato un video in cui indossa lingerie bianca. In un breve filmato su TikTok, la Ferragni si rivolge agli haters elencando alcuni dei commenti più velenosi ricevuti: «Chiara ma che bisogno c'era? Chiara ma cosa ti succede? Guarda che tuo marito si incazza. Solo perché io posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita».

Chiara Ferragni contro gli haters: «Menti bigotte»

Stufa delle critiche, l'imprenditrice digitale passa al contrattacco: «Voi siete fuori. Non c'è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo. E se voglio farlo vedere, che male c'è? Non faccio del male a nessuno, tranne alle vostre menti bigotte».

Le foto in lingerie

Non è la prima volta che la Ferragni finisce nel mirino degli haters per le foto hot pubblicate sui social. In passato l'influencer è stata attaccata perché - secondo alcuni commenti misogini - non sarebbe «adeguato a una madre» mostrarsi «nuda» in pubblico. Critiche che non hanno mai scalfito le convinzioni di Chiara che, spalleggiata dal marito Fedez, ha sempre rispedito al mittente le accuse.