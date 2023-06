Chiara Ferragni, il post non piace ai fan (che notano il dettaglio): «Ma i tuoi bambini a che ora mangiano?»

Chiara Ferragni, quasi ogni settimana, raggruppa in un post tutti i momenti più belli ed emozionanti che non ha pubblicato (tramite foto o video) dedicando loro un singolo post. Così, ha fatto anche oggi, giovedì 29 giugno. L'influencer ha postato foto del LoveMe, di qualche look inedito e di lei nel suo ufficio tutto rosa, poi, ha anche mostrato alcuni scatti mai visti dei suoi bambini e i fan si sono soffermati proprio in una foto che ritrae Leone che mangia un piatto di pasta al pomodoro.

Il post

Chiara Ferragni è stata, per l'ennesima volta, sommersa dalle critiche di alcuni suoi follower che hanno notato un particolare in una delle foto del suo ultimo post. Il suo bambino Leone sta mangiando sorridente un piatto di spaghetti al pomodoro, ma, l'orologio appeso al muro alle sue spalle segna esattamente le 16.15, non proprio l'orario del pranzo. Qualche utente ha, quindi, commentato scrivendo: «Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve??», «Comunque, questi bambini sempre così in mostra, non hanno un attimo di tregua». Oppure critiche riferite a Chiara stessa: «Finge di mangiare la pizza, finge di mangiare la pasta e finge anche di mangiare un gelato....

poi dicono che non sono di cattivo esempio».

La vita social dei Ferragnez

Ultimamente, sia Chiara Ferragni che Fedez sono stati sommersi da molte critiche social. C'è chi si è schierato dalla parte di Luis Sal per la "questione Muschio Selvaggio" e chi, invece, critica la troppa esposizione mediatica di Leone e Vittoria.