Chiara Ferragni, «domani è il mio compleanno». Fedez tace sui social: è mistero

Meno uno al compleanno dell'imprenditrice digitale più nota al mondo. «It's my birthday tomorrow» annuncia Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, attirando l'attenzione dei più curiosi. Dunque, fra meno di 24 ore l'influencer festeggerà i suoi 35 anni: come festeggerà? cosa avrà organizzato? Per ora Chiara non ha fatto sapere nulla, ma in molti si sono insospettiti perchè sui profili del marito Fedez tutto tace.

In anticipo

Seppur si dica che porti sfortuna, Chiara ha già ricevuto il suo primo regalo: una t shirt con una vignetta di lei e del cane Matilde sotto le coperte. A condividere il regalo con i follower è stata la stessa Chiara che ha postato, come fa spesso, una story con la maglia. Ma per ora, il marito resta in silenzio: nessuna story su nessun argomento. Questa giornata è cominciata in modo strano, a detta di molti follower, cosa bolle in pentola? Starà organizzando qualcosa per festeggiare sua moglie? Bisognerà attendere e restare vigili.