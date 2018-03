Chiara Biasi e Simone Zaza, è addio: "Lei ha lasciato casa, lui corteggia una ex concorrente di reality"

@poissondamour_official 28.3.2018 SS18 🌺🦍 Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: Mar 21, 2018 at 6:40 PDT

MILANO – Sembra essere arrivata al capolinea la storia fraIl calciatore in forza al Valencia e la blogger di moda convivevano da due anni in Spagna ma Chiara avrebbe fatto le valige e abbandonato fidanzato e tetto coniugale: “È finita dopo due anni di convivenza la storia tra il calciatore del Valencia e della Nazionale italiana Simone Zaza e la blogger Chiara Biasi – fa sapere “Chi” - Lei ha lasciato la casa spagnola di lui, dove si era trasferita, ma il calciatore sembra non aver perso il sonno.Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento a una bombastica ex concorrente di reality che conosce bene il calcio…”.