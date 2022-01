Chiara, l'influencer di Pordenone: «Per meno di 80mila euro al giorno, manco mi alzo dal letto»

PORDENONE - Chiara Biasi, influencer da 3 milioni e mezzo di follower, pordenonese trapiantata a Milano da diversi anni, torna a far parlare di sé non per la sponsorizzazione di un accessorio griffato o per la pubblicità a un resort di lusso in qualche isola paradisiaca. Nemmeno per quella frase infelice per la quale fu messa a lungo sulla graticola: «Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli». Niente di tutto questo. Chiara Biasi questa volta ha indossato il camice bianco e ha dispensato a quanti la seguono quotidianamente su Instagram i suoi consigli per combattere il Covid.