Charlene di Monaco, il commovente abbraccio con Alberto e i figli dopo mesi: «Che emozione!»

«Sono così emozionata di avere la mia famiglia di nuovo con me». Così la principessa Charlene di Monaco, che su Instagram ha condiviso una serie di foto che la ritraggono insieme al principe Alberto e i figli Gabriella e Jacques. Gli scatti mostrano la felicità della famiglia riunita, dopo la lunga lontananza di Charlene dal Principato a causa delle sue condizioni di salute. La principessa, infatti, è bloccata in Sudafrica da alcuni mesi a causa di una grave infezione che l'ha costretta a sottoporsi a una serie di delicati interventi chirurgici. «Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare», scrive Charlene mostrando l'insolita frangetta della bimba.

Nelle foto appare anche Alberto: un segnale certamente distensivo dopo le insistenti voci delle ultime settimane che davano la coppia sull'orlo del divorzio. Charlene, con taglio di capelli cortissimo, sembra sulla via della guarigione ed è auspicabile un suo ritorno nel Principato in tempi brevi. Ammesso che la crisi con Alberto sia davvero superata. Intanto si gode i piccoli Gabriella e Jacques, che avranno senza dubbio sentito la mancanza della mamma dopo tutti questi mesi d'assenza.