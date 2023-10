Caterina Balivo e la fuga con il marito Guido Maria Brera, scambi di baci in un parco di Roma: ecco dove

L'amore non conosce età. C'è o non c'è. E tra Caterina Balivo e il suo Guido Maria Brera c'è eccome.

Per chi avesse ancora qualche dubbio basta guardare la paparazzata del settimanale Gente per capire quanta dolcezza c'è ancora tra la coppia. I due si sono sposati a Capri nel 2014. Hanno due figli (Guido Alberto e Cora, rispettivamente di 11 e 6 anni), appena possono trascorrono ancora dei momenti di intimità alla luce del sole.

Caterina Balivo: «Mio padre voleva costringermi a restare a Napoli. Ho detto: allora vinco Miss Italia e me ne vado»

E poco importa se ci si ritrova al parco, seduti su una panchina. Baci, carezze e tenerezze scattano automaticamente tra i due innamorati. La conduttrice di "La volta buona" e lo scrittore di "Diavoli" arrivano in uno dei tanti spazi verdi della Capitale in Vespa (guida da lei). Si siedono sulla panchina e cominciano a dedidarsi a loro. Tra un abbraccio e l'altro, Caterina mostra, forse inconsapevolmente scrive con un po' di malizia il settimanale, uno spacco da mozzafiato nella gonna che le si apre di lato. E l'obiettivo del fotografo non può far altro che immmortalarlo e farci sognare ad occhi aperti.