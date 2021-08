Il Principe Carlo e la Principessa Diana si sono sposati oltre 40 anni fa ma in questi giorni è stata venduta all’asta una fetta della loro torta nuziale. Una composizione di glassa e marzapane conservata per decenni in una scatola da Moya Smith, all’epoca membro dell’entourage della Regina. La fetta presenta un intarsio in zucchero con la forma dello stemma reale ed è stata battuta per più di 2.000 euro.